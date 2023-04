Gb, faccia a faccia tra Carlo e Harry: "Disponibilità a ricucire"

Harry ha avuto un colloquio "a cuore aperto" con il padre prima di decidere che sarà presente, solo senza la moglie Meghan e i loro due figli, alla sua incoronazione il 6 maggio prossimo. Lo scrive oggi The Sun rivelando del colloquio tra il principe e re Carlo durante il quale sarebbe stata espressa "la disponibilità a ricucire da entrambe le parti" dopo le esplosive rivelazioni di Harry nel libro 'Spare' e nella serie Netflix.

Secondo quanto rivelato dal tabloid, oltre a questo colloquio franco tra padre e figlio - che non avrebbe parlato con il fratello maggiore William - ci sarebbe stato anche uno scambio di lettere con Buckingham Palace prima dell'accettazione dell'invito all'incoronazione. Fonti informate spiegano che il re è "contento' della decisione del figlio e "comprende" le ragioni del'assenza della moglie, che rimarrà in California con la figlia Lillibet, di 22 mesi, e Archie, che compirà 4 anni proprio nel giorno dell'incoronazione del nonno.

Le stesse fonti informate spiegano che Harry vuole partecipare all'evento per mostrare "il suo sostegno al padre" in un momento "importante e significativo" per il Paese. Infine, anche Meghan sostiene la decisione del marito e avrebbe deciso di rimanere a casa - sostengono le fonti - solo per la concomitanza con il compleanno del figlio.