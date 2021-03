Gb, Gargallo Castelli di Lentini-Priolo: "intervista Harry e Meghan realizzata solo per fare cassa"

Roma, 10 mar. - (Adnkronos)

"Un'intervista falsa, costruita, non credibile, realizzata solo per fare cassa. Meghan è stata un'attrice, e non delle migliori, basta vedere come si era messa in posa per rispondere al fuoco delle domande di Oprah Winfrey". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos Federico Gargallo di Castel Lentini-Priolo commentando l'intervista dei duchi di Sussex a Oprah Winfrey.

Ed ha ancora spiegato: "Purtroppo quando si parla di matrimoni misti non è solo un problema di colore della pelle ma di cultura e di educazione e tutto questo lo si è visto in tv. Con questa intervista poi, a mio avviso -ha concluso- Harry e Meghan non hanno fatto solo del male a se stessi ma anche al loro primogenito Archie e alla bambina che nascerà in estate".