Gb, Gargallo: "Da oggi Carlo III a servizio permanente corona, Camilla servirà con dignità"

“È stato per 73 anni al servizio della corona, un servizio di complemento. Da oggi sarà al servizio del suo popolo, questa volta permanente. Lo ha giurato a se stesso, davanti a Dio, davanti al suo popolo. E Camilla servirà la Monarchia con dignità e onore”. È quanto ha dichiarato all’Adnkronos Federico Gargallo di Castel Lentini Priolo, storico, discendente del fondatore delle Rappresentazioni classiche di Siracusa, sull’incoronazione di Carlo III e della regina Camilla.

La famiglia Savoia, pur imparentata con i Windsor - Mountbatten, non ha ricevuto alcun invito per l’incoronazione di Carlo III e Camilla, come del resto numerosi altri rappresentanti delle Royal family. “Chi fugge, come accaduto a Vittorio Emanuele III - ha proseguito convinto Federico Gargallo - non ha nessun diritto ad essere invitato”.