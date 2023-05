Gb, Giovanelli Marconi: "con Carlo III cerimonia 'allargata', presenza Harry sua vittoria"

"Sarà un'incoronazione completamente diversa da quella del passato, più snella, sfoltita nel cerimoniale, eppure per certi versi 'allargata'. Tra gli ospiti l'ex marito della regina Camilla, l'ufficiale Andrew Parker Bowles e i 5 nipoti ai quali è affezionatissima. Anche se la più grande vittoria di Carlo III rimane la presenza del secondogenito Harry per dimostrare che non ci sono fratture all'interno della royal family". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos il principe Guglielmo Giovanelli Marconi, nipote del Nobel per la Fisica insignito nel 1914 da re Giorgio V di una delle maggiori onorificenza del Regno Unito.

"Ho incontrato pochissime volte Carlo III, molti anni fa ancora principe del Galles- ha aggiunto Guglielmo Giovanelli Marconi - Ama il nostro Paese, la storia, l'architettura, il paesaggio, in tempi non sospetti è sempre stato un ambientalista convinto. E poi Carlo III è un uomo colto, spirituale, religiosissimo, pur essendo capo della Chiesa anglicana ha un grande rispetto della Chiesa cattolica, di tutte le religioni". Che sovrano sarà Carlo III? " I sondaggi lo danno in crescita nel cuore degli inglesi - ha risposto - In fondo la sua è soprattutto una figura simbolica, apolitica, lontana da qualsiasi lobby, l'Inghilterra è una monarchia costituzionale, comanda il governo, il popolo che elegge il Parlamento".

"Carlo III - ha aggiunto Guglielmo Giovanelli Marconi - ha saputo gestire in modo straordinario i mesi di transizione dalla scomparsa della madre. E' un uomo conciliante, paziente, amorevole nei confronti dei figli, forse perchè lui aveva avuto un'educazione militare, rigidissima. Accanto a Carlo III il grande amore della sua vita, la regina Camilla - ha concluso - Fedele, dedita a Carlo, paziente e dignitosa, negli anni la sua figura è stata rivalutata. Un carattere encomiabile".