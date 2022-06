Gb, il regno più lungo di Elisabetta, seconda solo al Re Sole

La regina Elisabetta è seconda solo al Re Sole per durata del suo regno. A sottolinearlo è la Bbc, ricordando che il monarca francese Luigi XIV regnò 72 anni e 110 giorni, dal 1643 al 1715, ma essendo diventato re a poco più di 4 anni, rimase sotto la tutela della madre e del cardinale Mazzarino fino alla morte di quest'ultimo, nel 1661. Elisabetta, che ha festeggiato nei giorni scorsi il Giubileo di Platino, è stata sul trono 70 anni e 127 giorni, a partire da oggi più del re thailandese Bhumibol Adulyadej, sottolinea l'emittente britannica.

Il 70mo anniversario di regno della sovrana ricorreva il 6 febbraio, anche se per i quattro giorni di celebrazioni si è atteso l'inizio di giugno, più adatto ai momenti all'aperto degli eventi previsti nel programma dei festeggiamenti, dal Trooping the Colour al concerto a Buckingham Palace. La regina divenne monarca all'età di 25 anni, in seguito alla morte del padre avvenuta nelle prime ore del 6 febbraio 1952.

Nel settembre 2015, è diventata la monarca britannica più longeva superando il regno della regina Vittoria, un titolo - commentò all'epoca - "al quale non ho mai aspirato". Negli ultimi tempi Elisabetta, che ha alcuni problemi di mobilità, ha assunto meno incarichi ufficiali anche se non si è persa alcuni dei momenti più salienti dei festeggiamenti del Giubileo di Platino. Al termine del fine settimana di celebrazioni, ha ringraziato in una lettera il pubblico britannico per le tante persone che hanno festeggiato al suo fianco assicurando di voler restare "impegnata a servirvi al meglio delle mie capacità, supportata dalla mia famiglia". Tra gli eventi pubblici che potrebbero vedere una sua prossima partecipazione, il Royal Ascot, cinque giorni di corse di cavalli, che torna quest'anno dal 14 al 18 giugno.