Gb: Johnson, 'nostri cuori pieni di shock e tristezza'

"Tutti i nostri cuori sono pieni di shock e tristezza oggi per la perdita di Sir David Amess". Lo ha dichiarato il primo ministro britannico, Boris Johnson, rendendo omaggio al deputato accoltellato a morte durante un incontro con i suoi elettori in una chiesa nell'Essex.

Il primo ministro ha definito il deputato una delle persone "più gentili" in politica, evidenziando il numero eccezionale di leggi approvate per aiutare i più vulnerabili. "David era un uomo che credeva appassionatamente in questo Paese e nel suo futuro", ha aggiunto Johnson, citato dai media locali.

"Oggi abbiamo perso un ottimo funzionario pubblico, un amico e collega molto amato", ha proseguito il primo ministro, che alla domanda su quale sia stata la sua reazione alla notizia, ha concluso: "Penso che tutti siano rimasti profondamente scioccati e addolorati".