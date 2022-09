Gb, Johnson passa testimone a Truss: "Pieno sostegno"

"Appoggerò Liz Truss e il nuovo governo in ogni passo che farà". Lo ha detto Boris Johnson nel suo discorso congedandosi da Downing Street. "Abbiamo e continueremo ad avere quella forza economica per dare alle persone il denaro di cui hanno bisogno per superare questa crisi energetica che è stata causata dalla feroce guerra di Putin, ha aggiunto, ribadendo che assicurerà al nuovo governo "il sostegno più intenso". "So che Liz Truss e questo governo conservatore faranno tutto il possibile per far superare questa crisi e questo paese la sopporterà e vinceremo".

Parlando del suo futuro e tracciando un paragone con Cincinnato, Johnson ha poi aggiunto: "Lasciatemi dire che sono come uno di quei razzi che hanno esaurito la loro funzione e ora rientrerò dolcemente nell'atmosfera cadendo in modo invisibile in qualche angolo remoto e oscuro del Pacifico".

Truss - che sarà la terza donna a guidare la Gran Bretagna dopo Thatcher e Theresa May, tutte conservatrici - si recherà oggi insieme a Johnson nella tenuta reale di Balmoral, nell'Aberdeenshire in Scozia, per ricevere l'incarico dalle mani della regina Elisabetta, che lì sta trascorrendo le vacanze estive. E' la prima volta che il passaggio di consegne si tiene a Balmoral. Finora la sovrana, che ha 96 anni e che dall'autunno soffre di problemi di mobilità, ha nominato 14 premier a Buckingham Palace o nel Castello di Windsor.