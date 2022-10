Gb, Johnson torna a Londra: 46 deputati Tory appoggiano sua rielezione

Il suo ex Cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, ha fino a ora raccolto 102 preferenze e Penny Mordaunt, 21

Boris Johnson tornato a Londra, dopo una vacanza in un resort della Repubblica Dominicana insieme alla famiglia, nel pieno della crisi del suo partito. Anche se diversi esponenti Tory - a ora 46 deputati- ne hanno appoggiato la candidatura a leader, l'ex Premier non ha ancora fatto alcuna dichiarazione. Il suo aereo è atterrato all'aeroporto di Gatwick. E' subito salito insieme alla scorta su un van scuro. Il suo ex Cancelliere dello Scacchiere, Rishi Sunak, ha fino a ora raccolto 102 preferenze e Penny Mordaunt, 21. Ancora si deve esprimere l'altra metà dei deputati conservatori.