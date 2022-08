Gb, la regina Elisabetta nominerà il nuovo premier dalla

Per la prima volta in Gran Bretagna, potrebbe esserci un cambio di programma nella nomina del nuovo primo ministro. Sembra infatti che la regina Elisabetta non terrà l'udienza a Buckingham Palace, rompendo così una delle tradizioni più lunghe della famiglia reale. Il successore di Boris Johnson non sarà ricevuto a Londra dalla regina, che per motivi di salute non dovrebbe lasciare il castello di Balmoral, in Scozia, dove attualmente si trova. Molto probabilmente sarà il nuovo primo ministro a recarsi in Scozia.