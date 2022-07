Gb, Liz Truss si candida a leader Tory e futura premier

La ministra degli Esteri britannica Liz Truss si è ufficialmente candidata a diventare la prossima leader dei Tory e futura premier dopo le annunciate dimissioni del primo ministro Boris Johnson. ''Ho una visione chiara per il nostro Paese e la nostra economia'', scrive su Twitter citando ''l'esperienza per occuparsene''. Usando lo slogan 'Trusted to Deliver', Truss pone l'accento sul suo desiderio di abbassare le tasse, adottare una "presa salda sulla spesa" e puntare sulla crescita dell'economia.

Come futura premier promette inoltre di voler dare alle persone "l'opportunità di ottenere tutto ciò che vogliono ottenere", indipendentemente dal loro background. Cita inoltre i successi ottenuti in politica estera, compresa la gestione della guerra in Ucraina, per presentarsi come una candidata di cui ci si può fidare e a cui ci si può affidare.