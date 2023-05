Carlo III, Mariotto: "Cerimonia vetusta, incoronazione al profumo di naftalina"

"Non sarà un re di passaggio, non mollerà il trono, con Camilla guiderà la monarchia inglese fino alla fine dei suo giorni, come del resto ha fatto anche la madre, la regina Elisabetta II"

"Una cerimonia vetusta, un'incoronazione al profumo di naftalina. Tutto era pesante, stantio, persino gli abiti che indossava il re. Ma lui non mollerà il trono, guiderà la monarchia inglese fino alla fine dei suo giorni, come del resto ha fatto anche la madre, la regina Elisabetta II". Poche parole da parte dello stilista Guillermo Mariotto che, con l'Adnkronos, ha commentato la cerimonia di incoronazione nell'Abbazia di Westminster di Carlo III e della regina Camilla.

"Una cerimonia - rincara la dose Guillermo Mariotto - che non aveva nulla di elegante. Persino le preziose cappe di ermellino sembravano ingiallite dal tempo. E' pur vero che in mancanza di dress code ognuno poteva vestirsi come desiderava. Mi è sembrato un grande caos, una 'mascarade' per uno show televisivo. Hanno tirato fuori da vecchi armadi - prosegue Mariotto - vecchi paramenti un pò dismessi, compresa la mantella dell'ordine della regina Vittoria indossata dalla principessa del Galles e dalla duchessa di Wessex, sembravano vecchie, fuori moda. Va bene il riuso degli abiti, la sostenibilità ambientale, ma bisogna essere moderati anche in ambito di upcycling".

Riguardo poi a Carlo III, alle voci che lo vedono sul trono come un 'sovrano di passaggio', aggiunge Guillermo Mariotto: "Oggi è stato un giorno attesissimo da anni. Lui e Camilla hanno aspettato così tanto... il matrimonio, la salita sul trono di Albione. Terranno duro, sempre insieme. Fino alla fine", conclude Mariotto.