Gb, morto il capitano Moore. Aveva 100 anni

E' morto in ospedale dall'età di cento anni, per complicanze legate al coronavirus, il capitano Tom Moore, veterano dell'esercito britannico nella Seconda Guerra Mondiale. Era stato ricoverato all'ospedale di Bedford il 31 gennaio per una polmonite, della quale soffriva dopo essere risultato positivo al Covid-19 circa una settimana fa. L'annuncio della morte è stato dato dalle figlie Hannah e Lucy. ''E' con grande tristezza che annunciamo la morte del nostro caro padre, il capitano Sir Tom Moore'', hanno detto in una nota.

"Siamo così grate di essere state con lui durante le ultime ore della sua vita. Hannah, Benjie e Georgia al suo capezzale e Lucy su FaceTime. Abbiamo passato ore a chiacchierare con lui, ricordando la nostra infanzia e la nostra meravigliosa madre. Abbiamo condiviso le risate e le lacrime'', prosegue il testo. "L'ultimo anno della vita di nostro padre è stato a dir poco straordinario. E' ringiovanito e ha sperimentato cose che aveva solo e sempre sognato di poter fare", hanno aggiunto le figlie.

Sir Tom era diventato famoso la primavera scorsa, quando aveva festeggiato i 100 anni il 20 aprile facendo 100 giri del suo giardino, sperando di raccogliere 1.000 sterline per il servizio sanitario nazionale. Era riuscito a raccogliere 30 milioni di sterline in donazioni, quasi 34 milioni di euro, ed era stato promosso al grado di colonnello e insignito dalla regina Elisabetta del titolo di baronetto.