Gb, muore a 17 anni capitano squadra salvata da grotta in Thailandia

Duangpetch Promthep, uno dei 12 bambini della squadra di calcio che nel 2018 fu salvata da una grotta allagata in Thailandia, è morto in Gran Bretagna dove si era trasferito l'anno scorso per frequentare un'accademia di calcio. Il ragazzo, che aveva 17 anni, è stato trovato senza vita nel dormitorio del college, ed è stato inutile il trasferimento in ospedale.

"Era molto felice di giocare a calcio qui, era molto veloce, intelligente e pieno di vita", ha dichiarato, Kiatisuk Senamuang, fondatore della Zico Foundation, che sosteneva la formazione del giovane calciatore. Non sono state rese note le cause del decesso, ma la polizia del Leicestershire non avrebbe riscontrato nulla di sospetto, riporta la Bbc.

Duangpetch era il capitano dei Wild Boars, la squadra di calcio che rimase intrappolato nella grotta di Tham Luang e che furono tratti in salvo con un'operazione di salvataggio internazionale che durò 17 giorni ed attirò l'attenzione di tutto il mondo.