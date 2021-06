Gb, nuovi guai per Hancock: "Relazione con l'assistente"

Nuova tegola in testa per il ministro della Salute britannico Matt Hancock. Dopo le accuse di incompetenza nella gestione della pandemia che gli sono state lanciate da Dominic Cummings, l'ex consigliere e braccio destro del premier Boris Johnson, e dopo l'impennata di nuovi contagi dovuta alla diffusione della variante indiana, ora Hancock deve difendersi dall'accusa di avere una relazione sentimentale con la sua assistente, Gina Coladangelo.

Il Sun ha pubblicato delle immagini nelle quali il 42enne ministro della Salute, compare in un "abbraccio infuocato" mentre bacia la 43enne Coladangelo, da lui assunta al ministero lo scorso anno. Le immagini sembrano essere state riprese lo scorso 6 maggio da una telecamera di sorveglianza nella sede del ministero.

Hancock, sposato da 15 anni, al momento non ha voluto commentare la vicenda che ha risvolti sia personali che pubblici, essendo lo stipendio della Codangelo, anche lei sposata, pagato con i soldi dei contribuenti britannici. Dopo un primo contratto non remunerato come consulente, stipulato a marzo dello scorso anno, Hancock ha poi assegnato a settembre alla Codangelo il ruolo di direttore non esecutivo del ministero.

La donna, che i media britannici definiscono "milionaria", è anche direttore della comunicazione della Oliver Bonas, l'azienda di moda, gioielleria e articoli di lusso per la casa fondata dal marito, Oliver Tress. La Codangelo è anche dirigente e azionista della Luther Pendragon, l'agenzia di lobbying che vanta clienti come British Airways e Accenture. Hancock e la moglie, Martha, hanno tre figli, così come la Codangelo.