Gb, Patrizi Montoro: "Carlo III 'ministro' ombra della regina Elisabetta'

"Oggi con l'incoronazione a Westminster Abbey Carlo III ha 'ufficializzato' un ruolo che in fondo, a mio avviso, svolgeva da anni. Una sorta di ministro ombra, sempre un passo dietro rispetto alla regina Elisabetta per non offuscare la regale madre, un compito svolto sempre con eleganza e ritegno". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos la scrittrice e giornalista Flaminia Patrizi Montoro.

Ed ha aggiunto: "Seppur sfarzosa, forse anacronistica per i nostri tempi, la cerimonia di incoronazione di Carlo III e Camilla ha dimostrato la forte personalità dell'attuale sovrano. Edoardo VIII aveva dovuto abdicare per sposare l'americana pluridivorziata Wallis Simpson, Carlo III ha imposto Camilla alla famiglia, l'ha sposata e oggi incoronata. Un segno di modernità, forse, come il suo essere 'green', un re da sempre in difesa dell'ambiente e della natura - ha proseguito Flaminia Patrizi Montoro nelle librerie con 'L'ultima diva', il libro dedicato all'ultima attrice del muto Francesca Bertini - Sarà un grande sovrano, ne sono convinta. Lo stesso sarà per Camilla. Ha saputo attendere e si è ripresa il trono che le spettava".