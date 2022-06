Gb, Patrizi Montoro: "queen Elizabeth icona, i Savoia non torneranno'

"Per gli inglesi la regina Elisabetta è un simbolo fortissimo, rappresenta l'identità di una nazione. Non sarebbe mai accaduto in Italia. Siamo un popolo troppo individualista, un Paese di Campanili. Un sentimento connaturato nel nostro dna". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos Flaminia Patrizi Montoro, appartenente ad un'antica famiglia della nobiltà nera papalina, commentando il trionfo del Giubileo di Platino della regina Elisabetta.

"Nonostante le celebrazioni abbiano riscosso un grande successo nessun timore - ha aggiunto- i Savoia non torneranno sul trono. Anche se dopo 'Amici', in cui si è dimostrato assolutamente empatico e ricco di umanità, Emanuele Filiberto di Savoia potrebbe ancora stupirci".