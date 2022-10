Dopo l'annuncio delle dimissioni da premier, Liz Truss è ora al centro di una polemica in Gran Bretagna per il vitalizio da 115mila sterline l'anno (circa 131mila euro) che ha maturato come primo ministro malgrado abbia ricoperto l'incarico per poco più di sei settimane. I leader dell'opposizione, Keir Starmer dei Labour e Ed Davey dei Lib-Dem, hanno invitato la premier dimissionaria a rinunciare alla somma.