Gb, terza notte in ospedale per il principe Filippo

(Adnkronos)

Terza notte in ospedale per il principe Filippo, duca di Edimburgo, ricoverato martedì sera al King Edward VII Hospital nel centro di Londra su consiglio del suo medico per motivi non riconducibili al coronavirus. Il ricovero del principe, 99 anni, secondo quanto riporta la Bbc dovrebbe durare qualche giorno.

Una fonte di Buckingham Palace ha spiegato che il principe si è recato in ospedale senza auto. La regina Elisabetta, 94 anni, è rimasta al Castello di Windsor.