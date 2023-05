Gb, Urbano Barberini, 'Carlo III saprà 'servire' il Paese come ha sempre fatto la sua famiglia'

"Carlo III saprà servire il Paese, come del resto ha sempre fatto la sua famiglia. Una monarchia, quella inglese, dal fascino antico, seppur oggi forse anacronistica. In fondo Carlo era un predestinato. Prima o poi sarebbe salito sul trono. Oggi accanto alla donna che ha sempre amato e poi sposato, Camilla". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos il principe Urbano Riario Sforza Barberini Colonna di Sciarra.

Ed ha aggiunto: "I Windsor - Mountbatten si sono sempre comportati con dignità, basti pensare alla seconda guerra mondiale. Giorgio VI e la regina madre con le principesse Elisabeth e Margareth non hanno mai abbandonato il Paese, i sudditi, nemmeno sotto i bombardamenti. Di Carlo ammiro la sua passione per l'arte e la storia, l'amore per l'Italia - ha proseguito Urbano Barberini - Ricordo di averlo incontrato a Spoleto ad un pranzo con Giancarlo Menotti".

"Carlo III saprà essere un re all'altezza della situazione - ha aggiunto -Anche se il confronto con la madre è impossibile. Donna dal fascino e dal carisma ineguagliabile, salita al trono giovanissima a 26 anni. Non è facile essere il successore della regina Elisabetta II. Ma Carlo III l'ha giurato e promesso, 'sono qui per servire, non per essere servito'", ha concluso Urbano Barberini.