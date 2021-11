Gdf, Calendario storico 2022 dedicato a proiezione internazionale Guardia di Finanza

E' dedicato alle proiezioni internazionali della Guardia di Finanza il calendario storico 2022, presentato questa sera all'Auditorium di Roma alla presenza dei ministri Franco e Bianchi e di numerose autorità. Il tema centrale del calendario caratterizza l'attività delle fiamme gialle "già dalla fine degli anni '80. L'illegalità economico-finanziaria non ha confini nè territorio e richiede una stretta collaborazione tra tutti i soggetti che si occupano del contrasto di questi fenomeni", ha detto il comandante generale della Guardia di Finanza, generale Giuseppe Zafarana, sottolineando "la cooperazione con organismi europei, extraeuropei e agenzie internazionali" che vede impegnati i finanzieri italiani in tutto il mondo.

Una presenza, quella della Guardia di Finanza, "molto significativa non solo sul piano operativo ma anche nel settore della formazione. La cooperazione internazionale -ha osservato il gen. Zafarana- è lo strumento più efficace per perseguire questo tipo di illegalità". Nel corso della serata, presentata da Cristiana Capotondi, la Banda Musicale della Guardia di Finanza ha eseguito tra gli altri brani di Verdi, Puccini, Piazzolla. Tra gii intervenuti anche il maestro Renato Casaro, autore della copertina dell'opera.

"La vocazione della Guardia di Finanza allo scambio di informazioni e alla cooperazione con gli organismi esteri -scrive il ministro dell?Economia Daniele Franco nella prefazione al calendario storico- è di lunga data ma è divenuta oggi una dimensione operativa essenziale per il corpo, una dimensione fondamentale per una moderna forza di polizia economico finanziaria impegnata a prevenire e contrastare ogni forma di illegalità a tutela del bilancio nazionale e dell'Unione Europea e a reprimere illeciti che si caratterizzano sempre più per transnazionalità".