"Non dobbiamo più tornare a chiudere" l'Italia e per questo bisogna "correre" con le vaccinazioni contro la Covid-19, a partire dai circa "200mila" lavoratori della scuola che ancora non si sono vaccinati e dagli ultrasessantenni che mancano all'appello. Lo sottolinea il ministro per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini, a margine di incontri istituzionali nella sede del Parlamento Europeo, a Bruxelles.