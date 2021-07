Gelmini: "Ue ha evitato guerra tra Stati per vaccini"

Dobbiamo avere fiducia nella scienza e anche nell'Europa. Perché, ricordiamocelo, l'Europa ha evitato una guerra sui vaccini ai diversi Stati". Lo sottolinea la ministra per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini, di Forza Italia, a Bruxelles prima di incontrare Sandra Gallina, direttrice generale alla Sanità della Commissione Europea, colei che guidato i negoziati con le case farmaceutiche per l'acquisto congiunto dei vaccini anti-Covid. Il piano, inizialmente criticato da più parti per via delle scarse consegne nei primi mesi, causate dalla produzione inizialmente insufficiente, ha consentito alla Commissione, malgrado i problemi registrati con le forniture da AstraZeneca, di far sì che le case farmaceutiche consegnassero agli Stati membri dell'Unione, a luglio, abbastanza dosi da vaccinare completamente il 70% della popolazione adulta.