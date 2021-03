Gemelli e gli altri best hospital nella classifica di Newsweek

La Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs di Roma è il migliore ospedale d'Italia. E' quanto emerge dalla classifica World's Best Hospital 2021 stilata come ogni anno dallo storico magazine statunitense 'Newsweek', in collaborazione con Statista Inc. Eccellente la performance globale dell'Italia nella classifica. Tra i best hospital del mondo 2021 figurano 7 ospedali tra i primi 100: oltre al Gemelli (primo in Italia e 45esimo nel ranking mondiale) si segnalano il Policlinico Sant'Orsola Malpighi di Bologna (52esimo posto) il Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano (72esimo posto), l'Istituto clinico Humanitas di Rozzano, Milano (79esimo), l'Irccs Ospedale San Raffaele di Milano (88esimo), l'Irccs Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia (93esimo) e l'Azienda ospedaliera di Padova (98esimo posto)