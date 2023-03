Gen. Goretti: "100 anni di Aeronautica fiore all'occhiello per l'Italia''

"Cento anni di Aeronautica Militare. Cento anni di una forza armata gloriosa e fiore all'occhiello per l'Italia. E' un compleanno importante, che abbiamo pensato di festeggiare con dei francobolli che ci permettono ancor di più di essere tra la gente, con la gente e per la gente e di ringraziare tutti gli italiani, quelli che sono entrati in questi anni nella nostra armata e soprattutto quelli che hanno sostenuto l'Aeronautica in questi 100 anni". Lo dice all'Adnkronos il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Generale di Squadra Aerea, Luca Goretti, in occasione della presentazione al Mimit delle emissioni filateliche per i 100 anni dell’Aeronautica militare.

"Noi da sempre ci addestriamo per sostenere e supportare le decisioni del Governo e del Parlamento - continua il Generale - Lo facciamo sia in operazioni umanitarie che reali: in questo momento siamo in Romania per sostenere e dimostrare la difesa dei territori della Nato, l'integrità dell'Alleanza. Siamo stati i primi a entrare in Afghanistan e gli ultimi a uscire, così come in Turchia durante il recente terremoto e durante la pandemia".

"L'Aeronautica Militare ha dimostrato di saper esserci quando il Paese chiama - ricorda il Capo di Stato Maggiore Goretti - Se vogliamo essere rilevanti, rappresentativi, all'avanguardia in campo internazionale dobbiamo avere persone altamente qualificate perché la tecnologia oggi la fa da padrona e avere personale esperto, tecnologicamente avanzato, è un must che una forza armata allo stato dell'arte deve necessariamente richiedere".

(di Silvia Mancinelli)