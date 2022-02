Gen. Scardino: "Sicilia tra regioni con più alta percentuale di vaccinati"

Visita istituzionale questo pomeriggio all’ufficio emergenza Covid di Catania del comandante militare dell’Esercito in Sicilia, il generale di divisione Maurizio Angelo Scardino, che ha il ruolo di delegato del generale Francesco Figliuolo della struttura commissariale in Sicilia. Il generale, accompagnato dal tenente colonnello Angelo Barna, ha incontrato il commissario Pino Liberti e visitato gli uffici della sede operativa di via Pasubio. Con Liberti ha tracciato un breve bilancio dei risultati ottenuti nella campagna vaccinale. "La Sicilia – ha ricordato Scardino – ha dimostrato grande capacità organizzativa e operativa. I dati lo testimoniano: siamo tra le regioni d’Italia con un’alta percentuale di vaccinati e il merito di tutto ciò va a quanti hanno lavorato, e continuano a farlo, senza risparmiarsi, per superare l’emergenza".

"L’incontro di oggi – ha proseguito Scardino – ha una duplice finalità: da un lato un momento di confronto, dall’altro l’occasione per ringraziare, a nome di Figliuolo, per il lavoro svolto fino ad ora". Il generale ha poi visitato i vari uffici, incontrando, oltre allo staff dirigenziale, medici, informatici e amministrativi, ringraziando tutti per la loro dedizione. "Il lavoro di ognuno di voi – ha detto – è stato, e continua ad essere, fondamentale. Grazie per quello che fate.

"Prima di andare via il generale Scardino ha donato a Liberti il calendario 2022 dell’esercito italiano. "Siamo onorati – ha commentato il commissario emergenza Covid Catania, Pino Liberti - che il generale Scardino abbia voluto visitare la nostra struttura e in particolare ogni singolo ufficio. La sua visita è stata assai apprezzata. L’impegno per la campagna vaccinale prosegue spedito e le parole di sostegno e incoraggiamento del generale sono state molto gradite da quanti sono impegnati in prima linea contro il covid".