Gene Gnocchi: "Fedez e Ghali in politica e Renzi e Salvini a fare i rapper"

"E' un processo di osmosi. Fedez e Ghali in politica, Renzi e Salvini a fare i rapper. Ci guadagnerebbe sia la politica che il rap". E' l'ironico commento all'Adnkronos di Gene Gnocchi, che interviene così sulle ultime vicende e commenta la notizia che la società di Fedez ha registrato ieri il dominio fedezelezioni2023.it, inducendo molti a pensare ad un prossimo impegno del rapper sul fronte politico. Gnocchi inserisce nel discorso anche altri protagonisti degli ultimi giorni. Un altro rapper è salito alla ribalta per vicende 'legate' alla politica: Ghali, infatti, ha animato la tribuna di San Siro, durante il derby Milan-Inter di domenica, rivolgendosi con toni accesi a Matteo Salvini, presente allo stadio.

Ieri, intanto, il leader della Lega si è espresso sull'ipotesi della discesa in campo di Fedez. ''Fedez in politica? È il bello della democrazia, presenti le sue idee e poi decideranno i cittadini. Mi piacerebbe un confronto con lui sull’Italia che verrà, gliel’ho già proposto in passato senza avere risposta, io sono sempre disponibile'', ha scritto Salvini.