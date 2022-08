Generale Battisti: "Colpisce salto di qualità della visione strategica di Kiev"

"Ritengo che Petraeus abbia accesso a fonti dell'intelligence statunitense che noi non abbiamo. Colpisce certamente la capacità con cui negli ultimi 20 giorni gli ucraini abbiano colpito un fronte così vasto, dai posti di comando in Bielorussia a quelli in Russia e Crimea. C'è stato un cambio di visione nel colpire gli obiettivi strategici russi". A parlare all'Adnkronos è il generale Giorgio Battisti, primo comandante del contingente italiano della missione Isaf in Afghanistan e membro del Comitato Atlantico Italiano, commentando l'intervista sul 'Corriere della Sera' dell'ex capo della Cia David Petraeus secondo cui "per la prima volta dall'inizio della guerra, gli ucraini ora sembrano aver preso l'iniziativa dal punto di vista strategico".

"E' un salto di qualità - spiega Battisti - molto importante: da quando è stato attaccato l'aeroporto di Saki in Crimea gli ucraini hanno dimostrato di avere una visione strategica accentrata della situazione, nonché di avere organizzato un sistema composto da un comando, dei lanciarazzi molto potenti a lunga gittata, del personale dietro le linee russe ed un'intelligence in grado di segnalare gli obiettivi sensibili, come i ponti sul fiume Dnepr o i depositi russi di munizione di artiglieria e di carburante. C'è una zona di 200 km, partendo dalla linea di contatto del fronte, in cui i russi non sono più liberi di muoversi in sicurezza. Gli ucraini stanno creando verosimilmente la premessa per realizzare un'offensiva nella regione di Kherson per scacciare i russi entro i primi di ottobre".