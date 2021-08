Generali Italia, apertura sinistro anche su WhatsApp

Aprire la pratica di un sinistro con l'assicurazione su WhatsApp. Da oggi è possibile con Generali Italia che accelera, così, sulla trasformazione digitale. Coloro che hanno necessità di comunicare un sinistro relativo alla propria polizza auto, casa, infortuni e salute possono infatti contattare Leo, l’assistente digitale, in qualsiasi momento della giornata e della settimana. Attraverso una serie di domande progettate ad hoc a seconda del caso specifico, spiega la compagnia d'assicurazione, la segnalazione viene elaborata nel giro di qualche minuto. Il sinistro può essere segnalato, caricando gli allegati e descrivendo i dettagli via chat. In questo modo i clienti possono contare su una linea preferenziale per l’apertura, la valutazione del danno e il rimborso, oltre che della consulenza dell'agente di riferimento. "Essere partner di vita delle persone - spiegano Francesco Bardelli, Chief business transformation officer e Massimo Monacelli, Chief property & casualty officer di Generali Italia - significa anche anticipare i loro bisogni progettando soluzioni e servizi che migliorino la loro vita quotidiana, e che garantiscano maggior prevenzione, protezione e assistenza. In quest’ottica riteniamo che i dati, per cui abbiamo previsto l’accelerazione dell’evoluzione della loro architettura sfruttando la partnership strategica con Google, siano fondamentali. Utilizzare WhatsApp, uno dei canali tra i più conosciuti, per garantire una comunicazione rapida ed efficace, è un ulteriore strumento innovativo e tecnologico al servizio dei nostri assicurati, che lo hanno già utilizzato ed apprezzato migliaia di volte negli ultimi mesi e che consente di valorizzare ancora di più il ruolo dei nostri agenti”.