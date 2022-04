Generali, Pettarin (C.I.): "Sì contendibilità, poi gestione innovativa e coesa per compagnia forte"

"L'importanza di Generali per il nostro territorio è enorme, non solo in Friuli"

"La contendibilità di Generali è un bene ma c'è bisogno di compatezza. Bisogna evitare che questa contendibilità diventi una problematica di gestione nel momento in cui la vicenda sarà risolta e una cordata sarà vincitrice". Lo dice Guido Pettarin, deputato e coordinatore di Coraggio Italia in Friuli Venezia Giulia.

"Io non ho preferenza per una delle due cordate, ricordo l'importanza di Mediobanca e quanto portato da Caltagirone e anche l'importanza di Del Vecchio -spiega all'Adnkronos-. Mi spiacerebbe se si concretizzasse il rischio di un conflitto di gestione successivo all’Assemblea. Per questo auspico che l'Assemblea si svolga con la massima regolarità possibile e che poi, dopo che una delle cordate avrà la meglio, ci sia una tregua per una gestione innovativa capace di fare di Generali quello che sono state nella storia, l'assicurazione, lo ricordo, che ha tenuto la mano sulla testa di chi inventò e realizzò il canale di Suez. Abbiamo bisogno di Generali forte, compatta e coesa e leader globale".

Pettarin sottolinea ancora: "L'importanza di Generali per il nostro territorio è enorme, non solo in Friuli. Per territorio intendo anche Slovenia, Croazia e tutta la porta sui Balcani. Un elemento estremamente importante che, in un momento storico di crisi tra Russia e Ucraina, ha un ulteriore valore di attualità".