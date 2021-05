Genitorialità ed esperienza di cura come occasioni di crescita personale e professionale, così Andriani implementa una corporate culture più inclusiva

L’azienda di Gravina in Puglia, già Best Workplaces™ Italia 2021, aderisce al programma di formazione Lifeed® per supportare tutti i dipendenti nella trasformazione dell’esperienza genitoriale in un’occasione di sviluppo di preziose competenze trasversali.

Gravina in Puglia, 7 maggio 2021 - Andriani S.p.A. Società Benefit non è solo l’azienda che ha raggiunto gli apici dell’innovation food grazie alla capacità di innovare il mercato alimentare con la propria pasta alternativa, a base di legumi e cereali naturalmente privi di glutine, bensì incarna un nuovo modello di impresa che integra innovazione e sostenibilità ed è proiettato al benessere ambientale e sociale, dei consumatori così come dei propri collaboratori.

Andriani, infatti, ha scelto di assumersi la responsabilità del bene comune, promuovendo consapevolezza e cultura inclusive a tutti i livelli e in particolare al proprio interno, nella convinzione che la valorizzazione del pluralismo e delle pratiche inclusive abbiano risvolti positivi anche in termini di competitività.

In termini concreti, proprio il prossimo 10 maggio, a ridosso della Festa della Mamma, avrà luogo il primo appuntamento del programma di formazione Lifeed®, che vede coinvolti tutti i dipendenti genitori ed è composto da master digitali, webinar e tool utili per rafforzare e sviluppare l’intelligenza emotiva, l’autorevolezza, la capacità di ascolto e di guida oltre che per imparare a vivere l’esperienza della genitorialità e l’equilibrio vita lavoro, sviluppando nuove competenze e scoprendo il metodo per trasferirle da un ambito all’altro della vita. La genitorialità, infatti, è una transizione di vita continua, fatta di sfide e cambiamenti quotidiani che richiedono lo sviluppo di capacità relazionali, competenze organizzative e doti manageriali, soft skill che si rivelano fondamentali anche per la crescita e l'efficacia professionale.

L’iniziativa si inserisce in un progetto afferente alle tematiche di Diversity & Inclusion più ampio e a lungo termine, che l’azienda sta portando avanti proprio per implementare una cultura aziendale sempre più inclusiva.

Andriani, con sede a Gravina in Puglia, è specializzata dal 2009 nella produzione di pasta naturalmente senza glutine di alta qualità, sia con il suo brand Felicia sia conto terzi. Le materie prime utilizzate, tra cui mais, riso integrale, riso, grano saraceno, avena, lenticchie, ceci e piselli, sono accuratamente selezionate e naturalmente prive di glutine. La lavorazione avviene all’interno di uno stabilimento produttivo 100% gluten free: sette linee produttive, oltre 55 differenti formulazioni e 1.000 Sku gestite. Tra i principali player del mercato della pasta gluten free, Andriani è presente nelle maggiori catene distributive di oltre 30 Paesi nel mondo. Flessibilità organizzazione dinamica, ricerca, innovazione e impegno nella sostenibilità economica, ambientale e sociale, con azioni concrete e buone pratiche nei confronti di tutti gli stakeholder, sono i fattori che guidano le performance dell’azienda, che contribuisce al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Agenda 2030, promossi dall’ONU per un’economia globale più sostenibile.

