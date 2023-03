Genny, viaggio ai confini della notte

E’ un viaggio ai confini della notte quello immaginato da Sara Cavazza per la prossima stagione di Genny, che va in scena su una passerella tutta nera, illuminata solo da piccoli fari. “E’ una donna ispirata ad Eva Kant - racconta la stilista all’Adnkronos nel backstage - una donna coraggiosa, che vive di notte. E’ avventuriera, appassionata e innamorata del suo uomo”. Ed è una tutina nera second skin molto Eva Kant ad aprire lo show, dove il focus è tutto incentrato sul tailoring e sulle lavorazioni certosine di abiti e accessori: dalle giacche ai tubini biker, passando per i tailleur e le asimmetrie che compongono le silhouette. “In questi momento nella moda c’è un grande ritorno alla sartorialità - sottolinea Cavazza - un desiderio del fatto bene e del ben costruito, che passa per la qualità dei tessuti, per la morbidezza dei cali e per l’eleganza”.

Quarantaquattro le uscite in passerella, dove la palette dominante è fatta di neri e bianchi, con pennellate di giallo e rosso accesi. Look seducenti e versatili per la donna Genny che non rinuncia a zip funzionali che attraversano gli abiti, scolpendo il corpo. Non mancano elementi a forma di X in metallo che provengono dall’archivio di Genny e che sono realizzati a intarsio su maglie in mohair. Diversi gli hoodies che fanno capolino sulla pedana e “quasi riportano Eva Kant sulle passerelle” assicura Cavazza, che in occasione dei 60 anni della donna di Diabolik, il primo marzo prossimo, ha deciso di dedicarle un ‘mini fumetto’ con le illustrazioni firmate Giuseppe Palumbo. (di Federica Mochi)