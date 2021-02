Genoa-Napoli 2-1, doppio Pandev stende gli azzurri

(Adnkronos)

Il Genoa batte il Napoli per 2-1 nell'anticipo serale della seconda giornata di ritorno della Serie A. I liguri sfruttano la doppietta di Pandev, ex di turno, che fa centro all'11' e al 19' approfittando delle amnesie della retroguardia azzurra. Il Napoli, che colpisce due legni con Petagna e Insigne, rientra nel match al 79' con Politano, che buca Perin da distanza ravvicinata. Il forcing finale dei partenopei non produce risultati: il Genoa vince e sale a 24 punti, a metà classifica, il Napoli resta a quota 37, fuori dalla zona Champions.