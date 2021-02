Genoa-Verona pareggio show, Badelj gol al 94' e finisce 2-2

(Adnkronos)

Il Genoa in dieci uomini rimonta al 94' il Verona a Marassi grazie a un gol di Badelj. La sfida valida per il 23° turno di serie A finisce 2-2. Gli scaligeri sono andati al riposo in vantaggio grazie al gol di Ilic al 18'. In avvio di ripresa il neo entrato Shomurodov ha firmato il pareggio, ma le emozioni non sono finite qui. Al 60' Verona nuovamente avanti con Faraoni ma nel recupero Badelj trova il pari con il Genoa in inferiorità numerica a causa dell'infortunio di Pellegrini quando Ballardini aveva già finito le sostituzioni. In classifica il Verona sale a 34 punti, a 26 il Genoa.