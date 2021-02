Genova, cade da monopattino dopo scontro con tir: morta una ragazza

(Adnkronos)

Incidente mortale questa mattina nel quartiere di Marassi a Genova dove una ragazza alla guida di un monopattino ha perso la vita dopo essere stata urtata da un mezzo pesante. Lo scontro è avvenuto all'incrocio tra via Fereggiano e corso De Stefanis.

Secondo le prime ricostruzioni la donna sarebbe stata urtata da un camion: il conducente scontrandola l'avrebbe fatta cadere. Nonostante i soccorsi del 118 per la ragazza non c'è stato nulla da fare.