Genova è la Capitale italiana del Libro 2023

Genova è la città Capitale italiana del Libro per il 2023. A proclamarla, leggendo il verdetto della giuria nella sala Spadolini del Collegio Romano sede del Mic, è stato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

"Promuovere la lettura è certamente fra i doveri fondamentali del mio ministero e la Capitale del Libro, ovvero la proclamazione della città che per un anno simboleggia il valore della lettura, è un'iniziativa che va in questa direzione" ha sottolineato Sangiuliano.

"Il libro non è un semplice oggetto, è un mondo, una dimensione etica, morale e spirituale, prima ancora che uno strumento di crescita culturale - ha osservato il titolare del Mic - Ciascuno di noi, attraverso la lettura, migliora sé stesso perché è una proiezione della nostra personalità. E, per quanto mi riguarda, la lettura è come l'ossigeno, è fondamentale nella vita di una persona che si migliora quando legge un libro, perché vi trova un concetto o un'emozione".

Sangiuliano ha replicato poi a chi lo ha definito come "espressione di una cultura molto libresca": "Chi lo ha fatto pensava forse di criticarmi ma secondo me mi ha fatto un bel complimento, perché io sono orgoglioso di ciò. Colleziono libri e ora mi farò consigliare per donare questa mia biblioteca, frutto anche di sacrifici economici personali. Purtroppo, conosciamo bene le statistiche italiane sulla diffusione della lettura e basta andare in treno o in bus o in metropolitana per vedere come siano sempre meno le persone che leggono e sempre più quelle che hanno in mano lo smartphone; e questo non è un bene".

(di Enzo Bonaiuto)