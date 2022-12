Genova, Gdf sequestra oltre 73 kg hashish nel porto

La Guardia di finanza di Genova ha sequestrato oltre 73 chilogrammi di hashish nel porto di Genova. I finanzieri sono riusciti ad intercettare un’ingente partita di droga, trasportata da un olandese proveniente da Tangeri. L’autoveicolo, un’Audi Q5, è stato individuato grazie a una mirata attività di analisi rischi ed intelligence sulle tratte che collegano i paesi nordafricani al porto di Genova.

Nel corso di una perquisizione del veicolo i finanzieri hanno individuato 356 pani di hashish per un peso complessivo di 73,355 chilogrammi di sostanza stupefacente, pronti per essere immessi nelle piazze di spaccio italiane. Per recuperare la droga è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco: era stata infatti abilmente nascosta all’interno di doppifondi appositamente ricavati nel telaio della vettura. Hashish e auto sono state sottoposte a sequestro mentre l’uomo è stato arrestato. Lo stupefacente, qualora immesso sul mercato, avrebbe fruttato proventi illeciti stimati in oltre 600.000 euro.