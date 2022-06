Secondo la proiezione Consorzio Opinio Italia per Rai alle comunali di Genova sulle liste (copertura del campione 12%) è avanti per preferenze la lista Bucci sindaco al 20%, seguita dal Partito Democratico-Art.1-Psi al 18,9%, Fratelli d'Italia al 10,1%. Questi i risultati delle altre liste: Liguria al centro 8,1%, Lega 6,7%, Genova Civica 6,5%, Europa Verde - inea Condivisa 5,3%, Movimento 5 stelle 5%, Forza Italia 4,7%, Genova Domani 4,4%, Uniti per la Costituzione 2,6%, altri 7,7%.