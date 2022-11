Genova, suprematisti e filonazisti su Telegram: arrestati tre giovani

La Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo di Genova, ha arrestato tre giovani (due in carcere ed uno ai domiciliari) accusati di far parte di un gruppo Telegram in cui si incitava alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi. Le indagini hanno documentato un ingente scambio di materiale suprematista di tipo xenofobo, misogino, omofobo, antisemita e filonazista, oltre a condivisione di materiale pedopornografico. Questo avrebbero compiuto i tre ragazzi arrestati che avevano simpatia per Hitler e facevano apologia di gravi crimini anche di tipo terroristico.