"Accordo al G7 Finanze per un tetto al prezzo del petrolio russo. Sopra quel prezzo, non potrà entrare nell'intera area G7". Lo scrive in un tweet il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni. "Ora allargare il sostegno europeo e globale al price cap contro gli extra profitti destinati alla guerra e per ridurre i prezzi dell'energia".