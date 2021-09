Le forze politiche antieuropee "non hanno avuto un buon risultato" nelle elezioni di domenica scorsa in Germania, mentre l'Spd con Olaf Scholz ha ottenuto un "grande" successo. Lo dice il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, a Bruxelles a margine di una presentazione organizzata dalle Generali. Malgrado i tempi lunghi previsti per la formazione di un nuovo governo a Berlino, "a Bruxelles la vita continua", assicura il commissario.