Trovare a livello Ue un "modo" per "incoraggiare" gli investimenti pubblici è "nell'interesse di tutti gli Stati membri", e non solo di alcuni. Lo sottolinea il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, a margine dell'Ecofin informale in corso nei pressi di Kranj, a una quarantina di chilometri a nord di Lubiana, in Slovenia.