La valutazione da parte della Commissione Europea del piano nazionale di ripresa e di resilienza dell'Italia (Pnrr), indispensabile per accedere alle risorse di Next Generation Eu, avrà luogo "la prossima settimana". Lo conferma il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, a margine dell'Eurogruppo a Lussemburgo. Gentiloni prevede una "pagella" per il piano dell'Italia "simile" a quella degli altri Paesi.