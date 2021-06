Gentiloni: "Piano di Biden porterà all'Europa +0,5% di crescita"

"Il piano di stimolo di Biden porterà all'economia europea un +0,5% di crescita secondo le nostre previsioni". Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario europeo per la fiscalità e l'unione doganale nel corso del webinar 'Recovery Plan, turismo e cultura, piani dei principali paesi europei a confronto' promosso dalla 'Associazione Civita'. "Una economia americana che corre è una buona notizia per un'economia volta alle esportazioni come quella tedesca e quella italiana", ha poi concluso Gentiloni.