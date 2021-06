Nella Commissione Europea ci sono "discussioni" sul piano nazionale di ripresa e di resilienza dell'Italia, ma non "accese", dato che passerà per procedura scritta. Lo spiega a Lussemburgo, a margine dell'Ecofin, il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, a pochi giorni dall'atteso via libera al Pnrr del nostro Paese, primo beneficiario di Next Generation Eu, o Recovery Plan.