Il "consenso" sulla revisione del patto di stabilità "è difficile da costruire se ragioniamo come se fossimo di fronte ad un nuovo capitolo delle discussioni precedenti. Sono consapevole delle divisioni, ma credo che il contesto nuovo in cui siamo ci possa consentire di affrontare la cosa in modo diverso, più positivo". Lo dice il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, a margine della plenaria del Parlamento Europeo a Strasburgo.