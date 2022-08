Geotab supera i 3 milioni di attivazioni grazie alla crescente domanda di data intelligence nel settore dei trasporti

Dati e insight su prestazioni, sicurezza e sostenibilità offrono al mercato un prezioso valore aggiunto

ROMA, 30 agosto 2022/PRNewswire/ -- Geotab – leader globale in ambito IoT e veicoli connessi, ha annunciato di aver superato i 3 milioni di attivazioni* in tutto il mondo a dimostrazione del consolidato trend di crescita della domanda di data intelligence, che sta favorendo contestualmente la rapida trasformazione del settore in termini di efficientamento operativo e dei consumi, nonché di sicurezza, sostenibilità e predittività.

Per Geotab, che ha recentemente festeggiato il suo 22° anniversario, il superamento dei 3 milioni di veicoli connessi è indicativo dell'impatto significativo dei dati di alta qualità forniti ad aziende e organizzazioni di tutto il mondo, che consentono loro di ottimizzare le operazioni, sviluppare contesti sicuri e intelligenti e di raggiungere obiettivi di sostenibilità.

"A gennaio 2020 abbiamo annunciato che Geotab aveva raggiunto l'obiettivo di diventare la prima azienda di telematica a raggiungere i 2 milioni di veicoli connessi su un'unica piattaforma aperta", ha dichiarato Neil Cawse, CEO di Geotab. "Due anni dopo, nonostante le sfide inaspettate di una pandemia globale, abbiamo raggiunto un altro importante traguardo, aggiungendo un ulteriore milione di attivazioni. Questa crescita eccezionale è il risultato del lavoro e del valore dei nostri dipendenti e dei nostri partner, di una mentalità sempre innovativa e di un costante focus sui nostri clienti per supportarli nel risolvere le loro sfide in termini di mobilità, in continua evoluzione nel corso degli anni".

Geotab dispone di uno dei più grandi team di data science del settore e, con dispositivi installati in 163 Paesi, l'azienda elabora circa 55 miliardi di data point al giorno ed è in grado di offrire un supporto avanzato per oltre 9000 modelli di veicoli a motore a combustione interna e per più di 250 modelli di veicoli elettrici, il doppio di qualsiasi altra azienda di telematica per flotte - e ogni giorno ne vengono aggiunti altri modelli delle differenti marche. Geotab offre anche una piattaforma telematica OEM integrata con una serie di partner leader del settore, e sta rapidamente ampliando la propria offerta.

"Grazie al talento del nostro team e al costante impegno nelle attività di ricerca e sviluppo, Geotab ha la straordinaria l'opportunità - e la responsabilità - di aiutare le aziende e i governi di tutto il mondo, perché grazie ai nostri data insight riusciamo a ottimizzare gli investimenti e creare società e collettività più sicure, sostenibili ed efficienti, e continueremo a farlo man mano che ci espanderemo", ha aggiunto Cawse.

Poiché il mercato globale della telematica commerciale continua la sua crescita (da 34,79 miliardi di dollari nel 2020 a 158,31 miliardi di dollari entro il 2028), Geotab è presente in tutti i mercati globali per aiutare i propri clienti a gestire le sfide dell'odierno settore dei trasporti, fornendo al contempo informazioni predittive e insight per una pianificazione aziendale intelligente.

* Per "attivazione" si intende un singolo veicolo dotato di uno o più dispositivi telematici collegati alla piattaforma di Geotab.

