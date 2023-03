Geppy Gleijeses con il figlio Lorenzo, "Uomo e galantuomo" al Quirino

E' la prima opera eduardiana, una commedia di chiaro influsso pirandelliano per i temi della pazzia e del tradimento, fra realtà e apparenza, on il ricorso allo stratagemma del 'teatro nel teatro'

E' la prima opera eduardiana (se si esclude l'atto unico giovanile 'Farmacia di turno'), una commedia in tre atti di chiaro influsso pirandelliano per il tema della pazzia vera o presunta o finta e quello del tradimento, fra realtà e apparenza e per il ricorso allo stratagemma del 'teatro nel teatro': 'Uomo e galantuomo' di Eduardo De Filippo viene ora rappresentata al teatro Quirino di Roma, dove resterà in scena fino al 5 marzo, con protagonista Geppy Gleijeses, che della sala intitolata a Vittorio Gassman è il direttore artistico, affiancato dal figlio Lorenzo Gleijeses e con la partecipazione di Ernesto Mahieux, per la regia di Armando Pugliese, che definisce la commedia come "un meccanismo comico straordinario".

La vicenda è ambientata nello stabilimento balneare di una piccola cittadina dove viene ospitata la compagnia di teatranti, invero alquanto scalcinati e ancor più affamati, alle prese con le prove dell'opera 'Mala Nova' di Libero Bovio - autore inviso a Eduardo - che devono rappresentare nel locale teatro, dove già la reazione del pubblico alla 'prima' all'aperto non è stata certo incoraggiante, con la gente che restava in piedi a passeggiare attorno alla platea non vedendo l'ora che la rappresentazione finisse. Qui si consumano o si rivelano intrecci amorosi, tradimenti e scambi di persona, per sciogliere i quali il fingersi pazzi può rappresentare un'ottima via di fuga.

(di Enzo Bonaiuto)