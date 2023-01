Germania, 17enne accoltella a morte insegnante

Al momento non si conoscono i motivi del tragico gesto

Uno studente di 17 anni avrebbe ucciso a coltellate un insegnante di 55 anni in una scuola professionale di Ibbenbueren nel land tedesco del Nordreno-Vestfalia. Lo riferisce Der Spiegel. Lo studente si era recato nel pomeriggio a scuola, dove l'insegnante si trovava da solo in una classe. Dopo aver aggredito e ucciso il 55enne, il giovane ha chiamato la polizia e si è fatto arrestare senza opporre resistenza. Al momento non si conoscono i motivi dell'omicidio.