Elezioni Germania, ambasciatore tedesco a Roma: "Via Merkel ma continuità forte"

All'Adnkronos il rappresentante tedesco in Italia Viktor Elbling

Il fatto che "una statista del valore e dell'esperienza di Angela Merkel lasci la guida di un Paese dopo 16 anni implica un cambiamento importante" ma sulle grandi linee "che ci interessano resteremo nella cornice di una continuità molto forte: il tema dell'integrazione europea, il tema delle relazioni internazionali, l'Europa come global player, il rafforzare l'autonomia strategica dell'Europa... credo che ogni governo tedesco si impegnerà molto in questo senso". A dichiararlo all'Adnkronos è stato l'ambasciatore tedesco in Italia, Viktor Elbling.

"Se il tema dell'Europa è stato assente dalla campagna elettorale tedesca è perché c'è un consenso molto ampio tra tutti i partiti che si stanno candidando alla guida della Germania. La nostra posizione, la posizione tedesca sull'Unione Europea e sull'integrazione resterà nel segno di una continuità molto forte rispetto a quello che abbiamo visto fino ad adesso. Vogliamo un'Europa forte, vogliamo un'Italia forte e continueremo ad investire in questo senso".