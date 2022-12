Germania, arrestati 25 estremisti destra: pianificavano assalto al Bundestag

Venticinque esponenti di estrema destra ed ex militari appartenenti all'organizzazione estremista Reichsbürger sono stati arrestati, con l'accusa di tentato golpe in varie località della Germania dalle forze della sicurezza tedesche. Nell'ambito della ''operazione antiterrorismo'', come l'ha definita il ministro della Giustizia tedesco Marco Buschmann, sono stati schierati circa tremila agenti della sicurezza che hanno bloccato il tentativo di assalto del Bundestag, il Parlamento di Berlino.

Leggi anche Antisemiti e pangermanici, chi sono gli estremisti di Reichsburger

Un arresto sarebbe avvenuto anche in Italia. Lo scrive da Die Zeit citando proprie fonti. Un altro arresto fuori dalla Germania sarebbe stato effettuato in Austria. Gli altri arresti sarebbero stati condotti nel Baden-Württemberg, in Baviera, a Berlino, in Assia, nella Bassa Sassonia, in Sassonia e in Turingia. Sono state effettuate ricerche anche nel Brandeburgo, nella Renania settentrionale-Vestfalia, nella Renania-Palatinato e nella Saarland. Il procuratore federale intende iniziare oggi l'interrogatorio del primo arrestato, spiega la Die Zeit.

Tra i fermati anche una cittadina russa, Vitalia B., scrive l'agenzia di stampa russa Ria Novosti, aggiungendo che ''non c'è motivo di credere che i funzionari russi abbiano sostenuto i cospiratori''. Il presunto leader dei cospiratori Heinrich XIII Reiss, aggiunge la Ria, avrebbe ''già contattato rappresentanti russi in Germania. Tuttavia, secondo le indagini, non ci sono prove che le persone contattate abbiano risposto positivamente alla sua richiesta" di sostegno.

L'ufficio della protezione della Costituzione ha individuato che il ''gruppo estremista Reichsbürger'', ovvero 'Cittadini del Reich', è composto da 21mila militanti. Di questi, un centinaio tra donne e uomini armati sarebbero stati coinvolti attivamente nel piano per rovesciare il governo tedesco. Il leader del gruppo, Heiche Verding, è noto per aver diffuso messaggi antisemiti in rete. Già in passato alcuni seguaci del Reichsbürger sono stati protagonisti di atti di violenza, tra cui l'ucciisone di un poliziotto in Baviera.